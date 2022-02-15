«Роскосмос» сократил более 17 тысяч рабочих мест

В 2019—2021 годах оптимизация численности сотрудников «Роскосмоса» составила 8,8%, рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации Максим Овчинников, пишут « Ведомости ».

Общая численность работников космической отрасли России на данный момент насчитывает 180 тысяч человек, указал представитель госкорпорации.

За три года было сокращено более 17 тыс. работников — практически каждое 10-е рабочее место.

Сокращение происходило по естественным причинам: выход на пенсию и увольнения по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

Увольнения по большей части коснулась обслуживающих и обеспечивающих служб, пишет Газета.Ru.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о ситуации на космодроме Байконур.