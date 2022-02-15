«Роскосмос» сократил более 17 тысяч рабочих мест

Общая численность работников космической отрасли России на данный момент насчитывает 180 тысяч человек, указал представитель госкорпорации.
За три года было сокращено более 17 тыс. работников — практически каждое 10-е рабочее место.
Сокращение происходило по естественным причинам: выход на пенсию и увольнения по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.
Увольнения по большей части коснулась обслуживающих и обеспечивающих служб, пишет Газета.Ru.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о ситуации на космодроме Байконур.