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Жизнь

«Роскосмос» сократил более 17 тысяч рабочих мест

В 2019—2021 годах оптимизация численности сотрудников «Роскосмоса» составила 8,8%, рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации Максим Овчинников, пишут «Ведомости».

Байконур.
Байконур.
СС0

Общая численность работников космической отрасли России на данный момент насчитывает 180 тысяч человек, указал представитель госкорпорации.

За три года было сокращено более 17 тыс. работников — практически каждое 10-е рабочее место.

Сокращение происходило по естественным причинам: выход на пенсию и увольнения по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

Увольнения по большей части коснулась обслуживающих и обеспечивающих служб, пишет Газета.Ru.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о ситуации на космодроме Байконур.

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