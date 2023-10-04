Рособрнадзор начнет собирать сведения об учащихся по школам и вузам для воинского учета

Как сказано в постановлении , Рособрнадзор начнет собирать информацию о учащихся школ, колледжей, техникумов и университетов для ведения воинского учета.

В постановлении указано, что данные будут передаваться в соответствующий государственный информационный ресурс.

Ведомство отметило, что информацию будут собирать об очниках в ссузах и вузах, научных организациях.

Это сделано для актуализации документов воинского учета, все данные должны быть предоставлены в электронном виде.

Помимо взрослых россиян, сведения так же будут взяты о школьниках и студентов колледжей.

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