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Жизнь

Россия подарит Никарагуа 250 автобусов

Курганский автобусный завод сделает для Никарагуа 250 автобусов, а Минпромторг в рамках безвозмездной технической помощи республике оплатит транспорт, пишет ura.ru.

КАВЗ-4235 "Аврора".
КАВЗ-4235 "Аврора".
bus.ru

В распоряжении правительства от 13 марта говорится, что страна получит междугородные автобусы среднего класса КАВЗ-4238−61 «Аврора».

Сумма закупки составляет 1,3 млрд рублей.

Вместе с «Аврорами» поставят большую партию запчастей.

Директор по экспорту группы ГАЗ Леонид Долгов в беседе с «Известиями» напомнил, что «КАВЗы» поставляются в Никарагуа с 2009 года, в том числе по коммерческим контрактам. Они составляют около половины автобусного парка столицы страны Манагуа.

Ранее Минтранс не включил Барнаул и Бийск в список «счастливчиков», которые получат новые автобусы и троллейбусы со скидкой, но чиновники не намерены сдаваться.

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