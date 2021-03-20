Россия подарит Никарагуа 250 автобусов

В распоряжении правительства от 13 марта говорится, что страна получит междугородные автобусы среднего класса КАВЗ-4238−61 «Аврора».
Сумма закупки составляет 1,3 млрд рублей.
Вместе с «Аврорами» поставят большую партию запчастей.
Директор по экспорту группы ГАЗ Леонид Долгов в беседе с «Известиями» напомнил, что «КАВЗы» поставляются в Никарагуа с 2009 года, в том числе по коммерческим контрактам. Они составляют около половины автобусного парка столицы страны Манагуа.
Ранее Минтранс не включил Барнаул и Бийск в список «счастливчиков», которые получат новые автобусы и троллейбусы со скидкой, но чиновники не намерены сдаваться.