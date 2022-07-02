2 июля
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Жизнь

Россия прекратила участие в соглашениях Совета Европы

Москва вышла из восьми частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

Москва. Кремль.
Москва. Кремль.
СС0

После отказа от участия в соглашениях, утратили силу 14 актов и положений.

Например, Россия больше не будет участвовать в деятельности Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ. Это значит, что фильмов в кинотеатрах станет еще меньше. Ранее мы писали о том, что алтайская сеть «Киномир» может закрыться из-за нехватки зрителей.

Также Москва вышла из соглашения СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.

Кроме того, Россия больше не участвует в частичных соглашениях по спорту и по культурным маршрутам.

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