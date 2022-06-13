Ушла упаковка. Tetra Pak прекращает поставки в Россию

Две недели назад несколько компаний попросили власти Швеции освободить их от исполнения санкций Евросоюза. Tetra Pak объяснила просьбу гуманитарными соображениями, поскольку производит «семь из десяти упаковок» для молока, соков и детского питания.

«Аргументы Tetra Pak и результаты рассмотрения этого вопроса в целом не являются достаточно убедительными и не подтверждают, что экспорт необходим по гуманитарным соображениям», — заявили шведские власти.

Компания, владеющая заводом в Лобне (Московская область), хочет оспорить это решение. Ее руководство считает, что из-за прекращения экспорта активы Tetra Pak могут быть национализированы. И, в результате, Москва получит «доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет».

Ранее фабрика «Рахат» в Казахстане отказалась от выпуска ирисок и «барбарисок». Произошло это из-за отсутствия сахара из РФ.