13 июня
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Потребитель

Ушла упаковка. Tetra Pak прекращает поставки в Россию

Национальный совет по вопросам торговли Швеции запретил производителю Tetra Pak поставлять упаковку в Россию, сообщает газета Dagens Nyheter.

Tetra Pak.
Tetra Pak.
wikipedia.org/

Две недели назад несколько компаний попросили власти Швеции освободить их от исполнения санкций Евросоюза. Tetra Pak объяснила просьбу гуманитарными соображениями, поскольку производит «семь из десяти упаковок» для молока, соков и детского питания.

«Аргументы Tetra Pak и результаты рассмотрения этого вопроса в целом не являются достаточно убедительными и не подтверждают, что экспорт необходим по гуманитарным соображениям», — заявили шведские власти.

Компания, владеющая заводом в Лобне (Московская область), хочет оспорить это решение. Ее руководство считает, что из-за прекращения экспорта активы Tetra Pak могут быть национализированы. И, в результате, Москва получит «доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет».

Ранее фабрика «Рахат» в Казахстане отказалась от выпуска ирисок и «барбарисок». Произошло это из-за отсутствия сахара из РФ.

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