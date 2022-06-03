Американская компания HP решила полностью уйти из России

Крупнейший Американский производитель ноутбуков и компьютерной техники Hewlett Packard Enterprise (HP) принял решение окончательно уйти из Беларуси и России. Об этом говорится в сообщении предприятия.

В компании отметили, что внимательно следили за обстановкой, которая возникла из-за спецоперации.

«После того, как мы приостановили поставки в Россию и Беларусь, а также продажи в этих странах в конце февраля, мы внимательно следили за ситуацией. Для нас больше нецелесообразно продолжать работать в России и Беларуси, и мы приступаем к постепенному выходу с этих рынков», — подчеркивается в сообщении.

В апреле об остановке работы в России объявил Acer. Представитель производителя также отметил, что в компании внимательно следят за безопасностью всех своих сотрудников и предпринимают усилия по оказанию помощи всем пострадавшим и их семьям.