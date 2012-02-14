Россия закрыла чартерные рейсы в Китай и обратно

Чартерные полеты российских авиакомпаний в Китай и обратно с 14 февраля отменены в рамках мер по предупреждению распространения нового коронавируса, сообщает РИА «Новости».Тем временем, сисло зараженных в Хубэе выросло почти до 52 тысяч.

Россия с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с Китаем на фоне эпидемии нового вируса. Тогда были прекращены все регулярные перелеты — за исключением рейсов крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний. Остальные перешли на чартерный режим.

Как сообщал ранее министр транспорта Евгений Дитрих, Россия не рассматривает вариант полного закрытия авиасообщения с Китаем.

Для рейсов между Россией и Китаем выделен отдельный терминал F в московском аэропорту «Шереметьево». Остальные рейсы выведены из него в другие терминалы. Также увеличили количество медработников в аэропорту. Все терминалы аэропорта оснащены тепловизорами, средствами индивидуальной защиты, подготовлены к работе изоляторы с отдельным входом с перрона, исключающим смешение потоков здоровых пассажиров с инфицированными.

При этом «Аэрофлот» и РЖД бесплатно отвезут в изначальный пункт назначения пассажиров, которые из-за ограничений по коронавирусу вынужденно прилетели в «Шереметьево».