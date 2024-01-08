70 россиян попали под уголовные дела, связанные с фейками о Вооруженных силах

За 11 месяцев 2023 года в России зарегистрировали 135 преступлений по статье 207.3 УК РФ, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры.

Против 70 россиян завели 79 уголовных дел. Почти 70 тыс. интернет-ресурсов, которые объявлены дискредитирующими действия ВС РФ и органов власти России, заблокировали.

Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ появилась весной 2022 года. Нарушение закона предусматривает штрафы до 1,5 млн рублей и лишение свободы на срок до 5 лет.

До 10 лет срок может увеличиться, если правонарушение совершили с использованием служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам ненависти или из корыстных побуждений.

Первым осужденным по статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ стал барнаульский учитель - за грустный смайлик и отметку «Класс» в «Одноклассниках».

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