Россиян разозлило заявление Грефа о том, что население стало больше тратить

Возмущенные россияне в соцсетях обрушились на главу Сбербанка с критикой — эти траты возникли из-за банального роста цен. А по словам Грефа, россияне стали брать больше потребительских кредитов, потому что у людей стало больше уверенности в завтрашнем дне. Эти слова не нашли понимания у соотечественников.
«Тратить стали больше не потому, что разбогатели, а потому, что все подорожало», «Все дорого, умник. Это люди еще экономят», «Цены поднялись, траты увеличились. „Небожители“ подумали, что мало отобрали. Надо еще чет придумать, чтоб у людей денег стало меньше!», — возмущаются комментаторы.
«Только в России бывает такой парадокс — люди начинают зарабатывать все меньше, но при этом тратят все больше», — заметил один из комментаторов, пишет ura.ru.
Накануне Греф отметил в интервью телеканалу «Россия-1» 17 ноября, что жители РФ в 2018 году стали стали тратить больше. При этом, по его мнению, внутренний спрос, основанный на росте денежных доходов россиян, увеличивается, но «ниже, чем хотелось бы».
Ранее Герман Греф заявил, что денежные переводы россиян с карты на карту никогда не будут облагаться налогом. И заверил, что финансовые организации специально не отслеживают все транзакции клиентов.