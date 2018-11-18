Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 ноября -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
139

Россиян разозлило заявление Грефа о том, что население стало больше тратить

Слова главы Сбербанка Германа Грефа о переходе населения страны от сберегательной к потребительской модели поведения разозлило россиян.

Герман Греф.
Герман Греф.
commons.wikimedia.org

Возмущенные россияне в соцсетях обрушились на главу Сбербанка с критикой — эти траты возникли из-за банального роста цен. А по словам Грефа, россияне стали брать больше потребительских кредитов, потому что у людей стало больше уверенности в завтрашнем дне. Эти слова не нашли понимания у соотечественников.

«Тратить стали больше не потому, что разбогатели, а потому, что все подорожало», «Все дорого, умник. Это люди еще экономят», «Цены поднялись, траты увеличились. „Небожители“ подумали, что мало отобрали. Надо еще чет придумать, чтоб у людей денег стало меньше!», — возмущаются комментаторы.

«Только в России бывает такой парадокс — люди начинают зарабатывать все меньше, но при этом тратят все больше», — заметил один из комментаторов, пишет ura.ru.

Накануне Греф отметил в интервью телеканалу «Россия-1» 17 ноября, что жители РФ в 2018 году стали стали тратить больше. При этом, по его мнению, внутренний спрос, основанный на росте денежных доходов россиян, увеличивается, но «ниже, чем хотелось бы».

Ранее Герман Греф заявил, что денежные переводы россиян с карты на карту никогда не будут облагаться налогом. И заверил, что финансовые организации специально не отслеживают все транзакции клиентов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость