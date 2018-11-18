Россиян разозлило заявление Грефа о том, что население стало больше тратить

Возмущенные россияне в соцсетях обрушились на главу Сбербанка с критикой — эти траты возникли из-за банального роста цен. А по словам Грефа, россияне стали брать больше потребительских кредитов, потому что у людей стало больше уверенности в завтрашнем дне. Эти слова не нашли понимания у соотечественников.

«Тратить стали больше не потому, что разбогатели, а потому, что все подорожало», «Все дорого, умник. Это люди еще экономят», «Цены поднялись, траты увеличились. „Небожители“ подумали, что мало отобрали. Надо еще чет придумать, чтоб у людей денег стало меньше!», — возмущаются комментаторы.