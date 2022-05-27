Россиянам объяснили, почему нельзя покупать селедку на рынке из «белых ведер»

Доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал радио Sputnik , что у селедки есть «огромный минус», если ее покупать в неподходящем месте.

Ковальков отметил, что практически вся селедка заражена гельминтами, поэтому ее надо вымораживать при температуре минус 28−30 градусов в течение двух недель.

«При производстве в заводских условиях это всегда делают, там есть специальные камеры для этого. А в домашних условиях ее просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых ведрах, поэтому есть риск приобрести селедку с „обитателями“ — с гельминтами», — предупредил врач-диетолог.

По его словам, гельминты не просто обитают в кишечнике зараженного человека, они могут приводить к серьезным заболеваниям сердца, легких и даже мозга.

«Гельминты — паразитические черви, это чужие внутри нас. Они могут жить в кишечнике, могут попадать в кровь, способны поражать важные внутренние органы: сердце, легкие, головной мозг», — пояснил эксперт.

Безопасна только та селедка, которая продается в магазинах. Однако, добавил диетолог, даже самая качественная селедка может быть вредна для людей с заболеваниями почек и ожирением из-за большого количества соли.

Ранее в России предложили зафиксировать цены на селедку и скумбрию.