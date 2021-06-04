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Жизнь

Россиянам пообещали длинные новогодние каникулы

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что россиян ждут долгие новогодние каникулы.

Новый год, Рождество
Новый год, Рождество
СС0

В ведомстве пообещали сделать выходные дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, сообщает ТАСС.

Последний день 2021 года — 31 декабря — станет нерабочим, а к нему добавятся еще девять выходных в январе.

При этом в 2022 году 31 декабря выпадет на субботу, поэтому оно также станет нерабочим.

Котяков добавил — традиционные выходные на майские праздники также ожидаются длинными, пишет Lenta.ru. И в начале месяца, и на 9 мая выпадет по четыре выходных дня.

День России

В июне россияне будут отдыхать три дня подряд — с 12 по 14 июня 2021 года. 12 июня — День России — выпадает на субботу.

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