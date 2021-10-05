Россиянам предложили укреплять иммунитет глинтвейном

Причем речь идет о безалкогольном варианте напитка — на виноградном или клюквенном соке.

По словам медика, напиток не только согревает, но и обладает полезными свойствами, пояснил специалист в интервью радио Sputnik .

Все благодаря специям типа корицы и гвоздики.

«Также будут противовоспалительные и иммуностимулирующие эффекты. Если положить побольше гвоздики, то не будет заметно, что алкоголя нет», — рекомендует Гинзбург.

Благодаря входящим в состав глинтвейна апельсину и апельсиновой цедре, которые содержат большое количество кверцетина, напиток стимулирует иммунитет и защищает иммунные клетки, пишет «Росбалт».

Диетолог также советует добавлять в глинтвейн имбирь или немного перца, таким образом напиток будет обладать тонизирующим, иммуностимулирующим, противовоспалительным действием.

Ранее исследователи рассказали о людях с супериммунитетом против ковида.

Между тем в России вывели белоснежных кур, дающих яйца для вакцин. Это специальная порода кур, которая дает яйца Clean Eggs, используемые для производства вакцин против гриппа человека и в ветеринарии.