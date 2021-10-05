5 октября 5°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Россиянам предложили укреплять иммунитет глинтвейном

Врач-диетолог Михаил Гинзбург призвал россиян с наступлением холодов пить глинтвейн.

Сварить ароматный глинтвейн.
Сварить ароматный глинтвейн.
Spisnytlev.no

Причем речь идет о безалкогольном варианте напитка — на виноградном или клюквенном соке.

По словам медика, напиток не только согревает, но и обладает полезными свойствами, пояснил специалист в интервью радио Sputnik .

Все благодаря специям типа корицы и гвоздики.

«Также будут противовоспалительные и иммуностимулирующие эффекты. Если положить побольше гвоздики, то не будет заметно, что алкоголя нет», — рекомендует Гинзбург.

Благодаря входящим в состав глинтвейна апельсину и апельсиновой цедре, которые содержат большое количество кверцетина, напиток стимулирует иммунитет и защищает иммунные клетки, пишет «Росбалт».

Диетолог также советует добавлять в глинтвейн имбирь или немного перца, таким образом напиток будет обладать тонизирующим, иммуностимулирующим, противовоспалительным действием.

Ранее исследователи рассказали о людях с супериммунитетом против ковида.

Между тем в России вывели белоснежных кур, дающих яйца для вакцин. Это специальная порода кур, которая дает яйца Clean Eggs, используемые для производства вакцин против гриппа человека и в ветеринарии.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость