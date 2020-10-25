Россиянам рассказали, как при помощи языка замедлить старение

В эфире телеканала «Россия 1» Мясников отметил, что для замедления старения необходимо постоянно учиться чему-то новому.
«Творите, пробуйте, изучайте что-то новое! Не бойтесь перемен, чтобы не стареть», — обратился он к россиянам.
Врач подчеркнул, что усвоение новых знаний стимулирует обновление нейронов головного мозга — это откладывает и растягивает процесс всеобщего обветшания организма.
Мясников рекомендовал выучить новый язык — новое знание и тяга к нему пробудят молодость. Также не стареть помогут различные физические упражнения.
Ранее россиянам рассказали о полезном влиянии регулярного секса на организм — это уменьшает выраженность хронического стресса, на фоне которого формируются основные метаболические катастрофы.