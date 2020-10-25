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Жизнь

Россиянам рассказали, как при помощи языка замедлить старение

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал способ, который поможет организму не стареть, сообщает РИА «Новости».

Пенсионерка. Стильная бабушка.
Пенсионерка. Стильная бабушка.
соцсети.

В эфире телеканала «Россия 1» Мясников отметил, что для замедления старения необходимо постоянно учиться чему-то новому.

«Творите, пробуйте, изучайте что-то новое! Не бойтесь перемен, чтобы не стареть», — обратился он к россиянам.

Врач подчеркнул, что усвоение новых знаний стимулирует обновление нейронов головного мозга — это откладывает и растягивает процесс всеобщего обветшания организма.

Мясников рекомендовал выучить новый язык — новое знание и тяга к нему пробудят молодость. Также не стареть помогут различные физические упражнения.

Ранее россиянам рассказали о полезном влиянии регулярного секса на организм — это уменьшает выраженность хронического стресса, на фоне которого формируются основные метаболические катастрофы.

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