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Жизнь

Россиянам советуют отказаться от еды и алкоголя, чтобы сэкономить на новогоднем столе

При подготовке к Новому году эффективнее всего экономить на еде и алкогольных напитках, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» шеф-повар Станислав Филимонов.

Новый год. Шампанское.
Новый год. Шампанское.
СС0

«Взять по бутылочке шампанского и все», — дал совет Филимонов.

Также помогут сэкономить воспоминания, сколько продуктов было выкинуто после прошлого праздничного застолья. С учетом этих данных можно попросту меньше приготовить съестного в этом году.

Эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев напомнил и об инфляции, которая «не стоит месте».

По его словам, в предпраздничный период больше всего в цене вырастают именно те товары, которые будут использованы на новогоднем столе. Так что сэкономить можно, если закупить еду заранее.

Беляев также подчеркнул, что россиянам с невысокими доходами в любом случае придется экономить на покупках, а потому у них и не получится «потратить больше денег, чем в прошлом году».

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