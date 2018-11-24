Россияне честно рассказали, сколько им надо денег для счастья

Среднестатистическому жителю Владивостока для счастья требуется 208 тысяч рублей в месяц — в этом городе у людей самые высокие материальные запросы. Это выяснили аналитики сервиса SuperJob в рамках проведенного исследования, в нем участвовали и жители соседних с Алтайским краем регионов.

Респондентам старше 18 лет задали вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?». Участвовали жители городов России с населением более 500 тысяч человек — всего 37 населенных пунктов.

В Москве и Санкт-Петербурге было опрошено по 1 тысячи респондентов, в других городах — по 500 жителей, сообщает РИА «Новости».

Жители столицы Приморья оказались самыми требовательными: для счастья им необходимо около 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Приморского края" — рассказали авторы исследования.

Москва находится на втором месте рейтинга — для счастья столичным жителям нужно 207 тысяч рублей, что составляет 11 МРОТ, утвержденных в столице.

Жители Петербурга оказались скромнее: им для счастья в месяц нужно в среднем 160 тысяч.

Участвовали ли в опросе барнаульцы, не известно. Зато исследователи приводят данные по другим сибирским городам, Так, сумма для счастья по Новокузнецку оказалась равна 136 тысячам рублей, это 9 местных МРОТ.

Финансовые аппетиты жителей Набережных Челнов и Оренбурга самые скромные — 116 тысяч рублей.





