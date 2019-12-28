Россияне массово ищут, что нельзя делать на Новый год

Поисковик «Яндекс» изучил самые популярные запросы россиян, касаемых Нового года. Оказалось, что пользователи чаще всего ищут новогодние картинки, поздравления, рецепты салатов, а также что нельзя готовить и дарить на праздник, сообщает ТАСС.

Запросы со словами «нельзя», «новый» и «год» стали одними из самых популярных.

Например, некоторые пользователи интересовались, почему нельзя отмечать Новый год и проводить генуборку перед праздниками.

Через поисковик россияне также активно искали сценарии, конкурсы и музыку для корпоративов.

Для новогоднего стола юзеры чаще всего запрашивали рецепты салатов с крабовыми палочками, кальмарами, «Цезарь» и «Греческий». Также их интересовало, как можно приготовить закуски, печенье и пряники.

«Яндекс» показал, что россияне думают и о последствиях праздничного застолья: запросы со словами «худеть»,"новый" и «год» люди чаще всего вводили 14 декабря.