Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 декабря -26°C
Новый год-2020
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Россияне массово ищут, что нельзя делать на Новый год

Поисковик «Яндекс» изучил самые популярные запросы россиян, касаемых Нового года. Оказалось, что пользователи чаще всего ищут новогодние картинки, поздравления, рецепты салатов, а также что нельзя готовить и дарить на праздник, сообщает ТАСС.

Интернет.
Интернет.
СС0

Запросы со словами «нельзя», «новый» и «год» стали одними из самых популярных.

Например, некоторые пользователи интересовались, почему нельзя отмечать Новый год и проводить генуборку перед праздниками.

Через поисковик россияне также активно искали сценарии, конкурсы и музыку для корпоративов.

Для новогоднего стола юзеры чаще всего запрашивали рецепты салатов с крабовыми палочками, кальмарами, «Цезарь» и «Греческий». Также их интересовало, как можно приготовить закуски, печенье и пряники.

«Яндекс» показал, что россияне думают и о последствиях праздничного застолья: запросы со словами «худеть»,"новый" и «год» люди чаще всего вводили 14 декабря.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость