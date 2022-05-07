7 мая
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Жизнь

Россияне начали массово отказываться от отдыха в Крыму

Туристы массово аннулируют бронирования отелей в Крыму из-за рассылки авиакомпаниями информации об отмене авиарейсов. Об этом сообщил ТАСС президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Крым.
Крым.
CC0

По его словам, отмены действительно носят массовый характер.

«Рассылка была на прошлой неделе от „Уральских авиалиний“ и „Аэрофлота“ о том, что рейсы в июне не состоятся и отменяются бронирования по авиа. Из всех бронирований мая и июня 10% „отлетело“ просто за неделю. Глубина бронирований, которая есть по июлю и августу, остается в районе 40−60% просто потому, что еще есть ожидание запуска авиасообщения в высоком сезоне», — цитирует Волкова ТАСС.

Глава ОСИГ отметил, что туристы надеются на восстановление авиасообщения с полуостровом к этому времени. Многие из них готовы ехать в Крым железнодорожным транспортом, но билеты уже распроданы.

«На июнь сейчас билетов нет, на май билетов нет, как мы собираемся закрывать эту задачу — непонятно», — сказал он.

В этой связи, подчеркнул Волков, необходимо поддержать крымский бизнес и направить на полуостров туристов железнодорожным транспортом, в том числе «единым билетом», используя автобусы, как этот вопрос решали с учетом переправы после 2014 года.

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