Россияне начали массово отказываться от отдыха в Крыму

По его словам, отмены действительно носят массовый характер.

«Рассылка была на прошлой неделе от „Уральских авиалиний“ и „Аэрофлота“ о том, что рейсы в июне не состоятся и отменяются бронирования по авиа. Из всех бронирований мая и июня 10% „отлетело“ просто за неделю. Глубина бронирований, которая есть по июлю и августу, остается в районе 40−60% просто потому, что еще есть ожидание запуска авиасообщения в высоком сезоне», — цитирует Волкова ТАСС.

Глава ОСИГ отметил, что туристы надеются на восстановление авиасообщения с полуостровом к этому времени. Многие из них готовы ехать в Крым железнодорожным транспортом, но билеты уже распроданы.

«На июнь сейчас билетов нет, на май билетов нет, как мы собираемся закрывать эту задачу — непонятно», — сказал он.