Глава Ростуризма рассказала, где хотят отдыхать летом россияне

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о самых популярных видах отдыха россиян летом 2022 года. Большинство туристов отдают предпочтение отпуску у воды.

Около 60% всех путешествующих хотят отдыхать не только на морских курортах, но и рядом с озерами и реками, рассказала глава федерального агентства по туризму в эфире телеканала «Россия 24».

Например, в разы выросла популярность круизов. В России можно отправиться в круиз по Каме, Енисею, Оке, Волге, Ладожскому и Онежскому озерах.

Еще один популярный вид отдыха — познавательные поездки в города с хорошей инфраструктурой, в частности, в Калининград, Самару, Нижний Новгород, Казань, Суздаль, Ярославль, Владимир и другие.

Весной-летом также очень востребован оздоровительный отдых в санаториях, на термах или в спа-комплексах, а еще россияне не прочь внести в свой отпуск активности на природе.

Такие возможности есть в Республике Алтай, в Алтайском крае, Карелии, на Дальнем Востоке, Камчатке и Сахалине, перечислила Догузова.

Недавно глава Алтая Олег Хорохордин анонсировал тур «Алтай Fit». Это возможность для спортивных, подготовленных туристов совершить восхождение на пять вершин — Малая Синюха, Луковка, Тилан Туу, Салоп и Бабырган в Алтайском крае.

А ранее altapress.ru с экспертами подобрал пять мест в Алтайском крае, где можно отдохнуть с палаткой.