10 апреля
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Туризм

В Краснодарском крае не ждут новых рекордов по турпотоку в летнем сезоне

Курорты в Сочи и Краснодарском крае не прогнозируют, что в 2022 году у них будет больше туристов, чем в допандемийный период. Ростуризм уверен в обратном.

Сочи.
Сочи.
unsplash.com

По оценке руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, поток внутреннего туризма в зависимости от региона вырастет от 4 до 30% и достигнет цифры в 31 млн человек.

Самый большой прирост ожидается на юге России — там с мая по сентябрь, по словам Догузовой, отдохнут около 8 млн чел.

И это учитываются только люди, которые будут проживать в гостиницах и прочих местах размещения, без учета частного сектора, пишет РБК.

Замглавы администрации Сочи Инна Петухова надеется, что курорт примет около 4,5 млн гостей.

Турпоток по сравнению с пятью месяцами высокого сезона 2021 года может вырасти почти на 10%: тогда курорт принял 4,1 млн отдыхающих.

Но эти цифры все равно не дотягивают до допандемийного периода, когда в Сочи отдыхали почти 5 млн туристов.

На данный момент гостиницы Сочи на летние месяцы забронированы в среднем на 45%. Самый большой спрос, по словам Петуховой, на санатории и пансионаты с лечением — в отдельных объектах забронированы уже 80% номеров.

Популярностью пользуются также отели 4 и 5 звезд и средства размещения, работающие по системе «все включено».

Анапа, Геленджик, Горячий ключ и другие курортные места не ждут роста турпотока, следует из ответа пресс-службы регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

Кубань рассчитывает этим летом принять столько же туристов, сколько было в летние месяцы 2021 года: тогда на курортах отдохнули почти 8,9 млн туристов.

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