Россияне начали скупать один вид товаров

Отмечается, что спрос на товары для ландшафтного дизайна вырос на 66 %. Особенно заметно увеличение интереса в Челябинске — в 4 раза. Кроме того, в Новосибирске спрос на дачный декор вырос на 245 %, в Казани — на 202 %, в Ростове-на-Дону — на 141 %.

Также россияне стали больше интересоваться садовым освещением. В марте текущего года спрос на уличные светильники увеличился на 16%. Больше всего их покупали в Нижнем Новгороде — рост составил 254 %. В Краснодаре спрос вырос на 142 %, в Екатеринбурге — на 68%.

По наблюдениям аналитиков, спрос на триммеры и газонокосилки немного снизился — на 8 % и 5 % соответственно. Однако инструменты для ухода за газоном по-прежнему активно покупали в Челябинске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что какие российские товары оказались самыми некачественными.

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