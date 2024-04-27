27 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Россияне начали скупать один вид товаров

Россияне начали скупать украшения для дачных и садовых участков. Об этом сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что спрос на товары для ландшафтного дизайна вырос на 66 %. Особенно заметно увеличение интереса в Челябинске — в 4 раза. Кроме того, в Новосибирске спрос на дачный декор вырос на 245 %, в Казани — на 202 %, в Ростове-на-Дону — на 141 %.

Также россияне стали больше интересоваться садовым освещением. В марте текущего года спрос на уличные светильники увеличился на 16%. Больше всего их покупали в Нижнем Новгороде — рост составил 254 %. В Краснодаре спрос вырос на 142 %, в Екатеринбурге — на 68%.

По наблюдениям аналитиков, спрос на триммеры и газонокосилки немного снизился — на 8 % и 5 % соответственно. Однако инструменты для ухода за газоном по-прежнему активно покупали в Челябинске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что какие российские товары оказались самыми некачественными.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость