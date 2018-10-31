Россияне назвали свои любимые праздники

Самым популярным праздником у российских граждан оказался Новый год, пишет Life.ru со ссылкой на исследование ВЦИОМ. В десятку популярных праздников попал всего один из так называемых новых зарубежных — День всех влюбленных, который отмечают 14 февраля.

Из принявших участие в опросе 96% респондентов сказали, что празднуют Новый год, а 95% также отмечают и День Победы. Далее по убывающей идут в топ-10 Международный женский день 8 марта, День защитника Отечества, Пасха, Рождество, 1 мая и День России (отмечается 12 июня).

На предпоследнем месте идет День народного единства (4 ноября), а замыкает рейтинг — День святого Валентина, который всего на процент обогнал идущий на 11-м месте День космонавтики.

Всего было опрошено 1600 человек. Социологи ВЦИОМ предложили респондентам ответить, какой из праздников они отмечают, а какой игнорируют.

Любопытно, что, судя по опросу, Валентинов день стал единственным новым зарубежным праздником, прижившимся на российской почве. Хеллоуин и китайский Новый год и День святого Патрика не пользуются популярностью у россиян. Как показали результаты исследования ВЦИОМ, 95% и более опрошенных сказали, что не отмечают эти праздники.

Также опрос показал, что молодые люди называют больше любимых праздников, чем пожилые, а в небольших городах и селах справляют больше «красных дней календаря», чем в Москве или Петербурге.