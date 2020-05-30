Россияне получили еще один выходной день, его оплатят работодатели

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что среда, 24 июня, становится выходным днем. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Как известно, в этот день в Москве будет проведен праздничный военный парад в честь юбилейный победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вечером этого же дня состоится грандиозный праздничный салют. Свою мероприятия в честь 75-летия Победы обязаны провести и регионы России.

24 июня в качестве даты выбрано неслучайно — в этот день 75 лет назад на Красной площади состоялся Парад Победы, который принимал «отец народов» Иосиф Сталин.

А вот общественная акция «Бессмертный полк» пройдет 26 июля также по всей стране.

В указе президента отмечается, что хотя 24 июня и станет нерабочим днем, но работодатели, в том числе и государственные, обязаны сохранить людям зарплату.