Россияне рассказали о своих походах по магазинам

Россияне предпочитают делать большие закупки несколько раз в неделю, однако потом примерно столько же раз докупают отдельные необходимые товары, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «РОМИР».

Согласно опросу, 90% россиян регулярно ходят в магазин с обширным списком запланированных покупок. 22% россиян делают покупки раз в семь дней, 30% посещают магазин несколько раз в неделю, а 8% респондентов признались, что покупают товары ежедневно.

Более половины опрошенных (57%) в течение недели докупают отдельные товары, 3% делают это ежедневно, а еще по 27% респондентов рассказали, что докупают товары несколько либо один раз в неделю.