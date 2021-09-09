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Жизнь

Россиянин решил отказаться от пенсий из-за нежелания «тратиться на золотые унитазы»

Пенсионер Анатолий Вертипрахов с супругой Людмилой из поселка Ясная Забайкальского края обратился к президенту России с ходатайством о лишении их пенсии специальным указом, пишет Zabr.

Дом главы ГИБДД Ставрополья.
Дом главы ГИБДД Ставрополья.
t.me/Hinshtein.

«Господин президент! Просим издать Указ о лишении нас пенсионного обеспечения, так как надоело платить со своей нищенской пенсии (по решению незаконных судебных разбирательств) всяким хапугам и ворам на золотые унитазы», — приводит издание фрагмент обращения.

Вертипраховы также выступили с заявлением об отказе участвовать в выборах в связи с недоверием институтам российской исполнительной, законодательной и судебной власти.

Ранее Анатолий Вертипрахов уже обращался к президенту РФ Владимиру Путину, пишет «Росбалт».

Так, в 2017 году он попросил Путина купить ему гроб, а после этого отправил президенту 8,5 тыс. рублей — остаток своей пенсии после снятия приставами с его счета большей части средств по иску от ЖКХ.

Дело о «золотых унитазах»

Ранее в Ставрополье задержали начальника региональной ГИБДД Алексея Сафонова. Его дом оказался дворцом с позолоченными дверями, унитазом, биде, смесителями и не только.

Полицейский, комментируя дизайн интерьера, заявил, что он не имеет к нему отношения — все уже было позолочено, когда он туда пришел.

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