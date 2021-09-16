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Жизнь

Россиянин, укравший клетку с попугаями, получил 5 лет строгого режима

В Приморье мужчину осудили за дерзкое похищение волнистых попугаев из зоомагазина, сообщает региональное МВД.

Попугай Кеша.
Попугай Кеша.
кадр из мультсериала "Возвращение блудного попугая"

Напомним, попугаев похитили в декабре 2020 года в Артеме. Мужчина признался, что хотел возлюбленной подарить красивых птиц.

«Злоумышленник, угрожая ножом сотруднице магазина, похитил деньги и клетку с волнистыми попугаями», — рассказали в ведомстве.

По горячим следам сотрудники угрозыска задержали 28-летнего местного жителя. В его доме обнаружили попугаев, которых вернули в зоомагазин.

Мужчина, которого ранее привлекали за разбойные нападения, признался в содеянном и отправился под стражу.

Накануне жителя Артема признали виновным: суд назначил ему 5 лет в колонии строгого режима.

Ранее в Алтайском крае мужчину задержали за кражу сушеного мухомора, и теперь его тоже могут на 5 лет лишить свободы.

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