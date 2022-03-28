28 марта
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Жизнь

Россиянка купила 16 тонн сахара у мошенников и потеряла 812 тыс. рублей

34-летняя жительница Воронежа на сайте объявлений увидела предложение о продаже сахара. Но в итоге нарвалась на мошенников.

Сахар, продукты.
Сахар, продукты.
pixabay.com/

Женщина связалась с продавцом и договорилась о цене в 42 рубля за килограмм. Всего она хотела приобрести 16 тонн.

Продавец заявил, что доставит сахар по адресу после полной оплаты. Женщина сходила в банк и перевела 812 тыс. по указанным реквизитам.

После телефон продавцы оказался отключенным, а объявление заблокированным. После этого пострадавшая обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Ранее жители Кузбасса устроили бойню из-за дешевых сковородок.

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