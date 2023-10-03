3 октября
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Жизнь

Россиянка, потерявшая ногу, приехала в Барнаул бороться с экс-супругом за детей

Юлия Сталева, потерявшая ногу, приехала в Барнаул, чтобы биться с бывшим мужем за детей, которых он вывез без ее ведома.

Юлия Сталева.
Юлия Сталева.
Telegram-канал "Гордон и Сыновья."

Юля потеряла ногу в московском парке "Эрмитаж", на нее упало дерево и врачи не смогли ничего сделать.

Пока женщина была в больнице, бывший супруг Артур взял детей и вывез их из Москвы к своей семье в Барнаул, об этом сообщает Telegram-канал "Гордон и сыновья".

Юлия полгода не виделась со своими сыновьями-близнецами, лишь получала издевательские сообщения от их отца, где он глумился над ее состоянием.

Сталева геройски прилетела в Барнаул, чтобы повидать детей и 2 октября ждала их у детского сада. Но мать Артура не подпустила детей к матери и, усадив в машину, увезла в неизвестном направлении.

Юлия не отчаивается и собирается бороться за своих детей в суде.

Ранее мы писали о заведующей детского сада, которая потеряла работу из-за откровенных фото.

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