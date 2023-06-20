Россиянкам рассказали, как повысить либидо в старшем возрасте

Йенсен порекомендовала женщинам старшего возраста для повышения либидо употреблять фитоэстрогены-изофлавоны. Они содержатся в бобовых, ржи, сои и ее производных.
Также для повышения сексуального влечения будут полезны травы, которые служат стимуляторами собственного эстрогена. К ним относятся шалфей, шишки хмеля, красный клевер.
Эти продукты стоит употреблять в течение четырех и более недель. Тогда либидо заметно повысится.
Йенсен отметила, что помимо правильного питания стоит уменьшить стресс в жизни.
Ранее ученые назвали оптимальное количество секса в семейной жизни.