20 июня
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Жизнь

Россиянкам рассказали, как повысить либидо в старшем возрасте

Диетолог-нутрициолог Екатерина Йенсен рассказала, какие продукты стоит употреблять женщинам, чтобы повысить либидо после 36 лет. Об этом сообщает издание "Сноб".

Секс.
Секс.
CCO

Йенсен порекомендовала женщинам старшего возраста для повышения либидо употреблять фитоэстрогены-изофлавоны. Они содержатся в бобовых, ржи, сои и ее производных.

Также для повышения сексуального влечения будут полезны травы, которые служат стимуляторами собственного эстрогена. К ним относятся шалфей, шишки хмеля, красный клевер.

Эти продукты стоит употреблять в течение четырех и более недель. Тогда либидо заметно повысится.

Йенсен отметила, что помимо правильного питания стоит уменьшить стресс в жизни.

Ранее ученые назвали оптимальное количество секса в семейной жизни.

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