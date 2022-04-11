Российские свалки стали оцифровывать

Инспекция будет проводиться с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а на основе полученных данных экологический оператор впервые получит оценку общего количества мусора в стране.
Всего пилотам дронов предстоит сделать цифровую съемку 500 свалок, расположенных в 84 регионах России.
Самый старый полигон был введен в эксплуатацию еще в 40-х годах прошлого века.
К съемкам свалок с дронов приступили только сейчас, поскольку раньше этому процессу мешал снежный покров.
По предварительным оценкам, площадь полигонов твердых бытовых отходов варьируется от 3−4 га до нескольких десятков га. Таким образом, IT-специалистам нужно будет оцифровать несколько тысяч гектаров местности.