Российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на воде и спирте

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева разработали двигатель для наноспутников, который работает на спирте и воде, сообщает « Интерфакс ».

«В качестве рабочего тела двигательной установки ученые предложили смесь дистиллированной воды и этилового спирта. Малая молекулярная массы воды позволяет получить высокие скорости истечения пара, и, соответственно, высокую скорость маневрирования. А добавление спирта (порядка 40% смеси) предотвращает замерзание рабочего тела при низких температурах на околоземных орбитах», — сообщили в университете.

Такой двигатель можно использовать в любом наноспутнике формата CubeSat — это куб со сторонами 10 см при весе не более 1,33 кг, в составе одного спутника допускается до трех таких кубов, уверены ученые.

«Вести» из космического туалета

До сих пор внутренняя комиссия РКК «Энергия» не может определить, кто виновен в порче обшивки космического корабля «Союз», пристыкованного к МКС. Источники сообщили, что дыра просверлена в туалете «Союза МС-09».

Давление на МКС начало падать в ночь на 30 августа. Под декоративной обшивкой в туалете российские космонавты Прокопьев и Артемьев увидели дырку, причем просверленную небрежно — со следом от соскочившего сверла.

Параллельное расследование ведет комиссия «Роскосмоса», которая проверяет альтернативную версию — возможность повреждения корпуса после стыковки «Союза» с Международной космической станцией (МКС).

10 сентября комиссии представит окончательные выводы главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.