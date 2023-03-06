Российские ученые работают над системой точного отслеживания качества городского воздуха

Российские ученые начали разработку системы, которая поможет отслеживать источники загрязнения городского воздуха в режиме реального времени
Новая программа будет обрабатывать информацию с нескольких тыс. мобильных и стационарных геосенсоров, которые установят в городском транспорте.
Разработка сможет определять точное местоположение источника загрязнения, время и даже величину токсичного выброса.
Ученые получат динамичную карту загрязнений, чего не могут дать нынешние системы.
Недостоверные данные будут фильтровать с помощью математических алгоритмов.
Разработку намерены завершить к 2026 году.
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