Российские ученые работают над системой точного отслеживания качества городского воздуха

Российские ученые начали разработку системы, которая поможет отслеживать источники загрязнения городского воздуха в режиме реального времени

Новая программа будет обрабатывать информацию с нескольких тыс. мобильных и стационарных геосенсоров, которые установят в городском транспорте.

Разработка сможет определять точное местоположение источника загрязнения, время и даже величину токсичного выброса.

Ученые получат динамичную карту загрязнений, чего не могут дать нынешние системы.

Недостоверные данные будут фильтровать с помощью математических алгоритмов.

Разработку намерены завершить к 2026 году.

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