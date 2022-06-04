4 июня
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Жизнь

Российский мэр выложил картинку, на которой губернатор рубит голову Соловьеву

Мэр Первоуральска Свердлвоской области Игорь Кабец опубликовал на своей странице «Вконтакте» картинку, на которой губернатор Евгений Куйвашев срубает голову Соловьеву джедайским мечом.

Конфликт.
Конфликт.
CC0

Картинку Кабец подписал: «Да пребудет с нами сила!». В комментариях посчитали, что это «уже перебор».


Конфликт

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», откуда родом «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Заявление вызвало бурную реакцию, и журналисту начали отвечать свердловские VIP, пишет URA.RU. Такая критика стала регулярной.

Губернатор Евгений Куйвашев посоветовал ведущему «следить за своим языком».

Куйвашев отреагировал на выпады журналиста и когда разгорелся ЛГБТ-скандал вокруг екатеринбургской гимназии № 12. Он вступился за директора после стихийного митинга родителей.

«Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе», — писал Куйвашев.

Кстати, шансонье Александр Новиков обратился к Соловьеву после его речи про Екатеринбург. По словам певца, столица Урала — явно не «центр либероты», а Соловьев зря намекает на связи чиновника с Уралмашевской ОПГ — они бы с ним говорили совсем по другому.

«Слышь, ты, штрибан. Ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А лучше закуси свое поганое жало», — закончил обращение Новиков.

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