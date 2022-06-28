Российский миллиардер призвал выпускников работать на родине

Бизнесмен рассказал, что во время окончания им университета, ситуация была понятна: развивалась торговля с Европой, и к 2003 году Россия синхронизировала отношения с партнерами, выстроила логистику и систему расчетов. При этом сейчас канал с Европой закрыт на 75%, заверил Дерипаска.
«Не нужно туда стремиться. Все, кто уехал, из тех, кто хочет работать, они будут вынуждены вернуться. Это ошибочная стратегия», — посоветовал миллиардер.
Между тем в России открылся набор на федеральную стипендиальную программу от Олега Дерипаски.
Ранее Дерипаска заявил о необходимости новой пенсионной реформы в России.