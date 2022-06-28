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Жизнь

Российский миллиардер призвал выпускников работать на родине

Российский миллиардер Олег Дерипаска на церемонии вручения дипломов Высшей школы бизнеса МГУ обратился к выпускникам с призывом не уезжать из России, пишет РБК.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

Бизнесмен рассказал, что во время окончания им университета, ситуация была понятна: развивалась торговля с Европой, и к 2003 году Россия синхронизировала отношения с партнерами, выстроила логистику и систему расчетов. При этом сейчас канал с Европой закрыт на 75%, заверил Дерипаска.

«Не нужно туда стремиться. Все, кто уехал, из тех, кто хочет работать, они будут вынуждены вернуться. Это ошибочная стратегия», — посоветовал миллиардер.

Между тем в России открылся набор на федеральную стипендиальную программу от Олега Дерипаски.

Ранее Дерипаска заявил о необходимости новой пенсионной реформы в России.

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