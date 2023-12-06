Российский пожарный реанимировал собаку более 20 минут и спас ее

Собаку эвакуировали из квартиры, где произошел пожар, указывает Газета.Ru. Двух пострадавших людей госпитализировали. А еще одна собака задохнулась.
Собаку удалось "оживить" при помощи искусственного дыхания и кислородной маски. В данный момент она находится в местном приюте для животных. Жизни четвероногого друга ничего не угрожает.
Ранее рыбак из Бийска спас щенка, привязанного к дереву на берегу реки.
Неизвестный привязал щенка тонкой веревкой к дереву. Он был весь облеплен комарами и не двигался даже при приближении человека.
Рыбак предполагает, что собака оказалась не нужна бывшим хозяевам, и они решили таким жестоким образом избавиться от нее.
Очевидцы считают, что владельцы щенка надеялись, что животное утонет, когда река выйдет из берегов.
Мужчина забрал малыша к себе.