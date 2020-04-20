Российский ученый рассказал, как могли искусственно создать Covid-19

Вирус, подобный COVID-19, невозможно создать с нуля, но его могли адаптировать, сообщает телеканал «360» .

Об этом профессор РАН Александр Лукашев заявил в эфире телеканала «Россия-1». Он отметил, что в лабораторных условиях вирус могли адаптировать к человеку.

Возможный сценарий, который могли использовать ученые — исследование вируса и попытка приспособить его к другому биологическому виду.

«Мы берем вирус летучих мышей, берем клетки человека, наливаем вирус, проводим определенные манипуляции, и в конце концов мы получаем вирус летучих мышей, переадаптированный к человеку. Это совершенно возможно, это стандартный инструментарий в вирусологии», — подчеркнул доктор медицинских наук.

Лукашев уточнил, что это только теория. При этом невозможно отследить по геному вируса, был ли он создан искусственно.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

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