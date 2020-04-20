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Жизнь

Российский ученый рассказал, как могли искусственно создать Covid-19

Вирус, подобный COVID-19, невозможно создать с нуля, но его могли адаптировать, сообщает телеканал «360».

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Об этом профессор РАН Александр Лукашев заявил в эфире телеканала «Россия-1». Он отметил, что в лабораторных условиях вирус могли адаптировать к человеку.

Возможный сценарий, который могли использовать ученые — исследование вируса и попытка приспособить его к другому биологическому виду.

«Мы берем вирус летучих мышей, берем клетки человека, наливаем вирус, проводим определенные манипуляции, и в конце концов мы получаем вирус летучих мышей, переадаптированный к человеку. Это совершенно возможно, это стандартный инструментарий в вирусологии», — подчеркнул доктор медицинских наук.

Лукашев уточнил, что это только теория. При этом невозможно отследить по геному вируса, был ли он создан искусственно.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Ранее российский инфекционист рассказал о странных особенностях коронавируса. По его словам, ученые «столкнулись с чем-то новым».

Накануне руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института отметил, что в июне коронавирус в России сойдет на нет.

Напомним, вакцину от инфекции создают в том числе в центре «Вектор» в Новосибирске. Altapress.ru рассказал, какие трудности пережил центр и как несколько сотрудников расплатились жизнями во время разработки лекарств.

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