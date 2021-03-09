Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha с песней про сильных женщин

Певица Манижа Сангин (Manizha) представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение в 2021 году, объявили в эфире Первого канала.

Manizha с песней Russian Woman победила по результатам зрительского голосования, которое проводил Первый канал.

Другие претенденты — #2Маши (с песней Bitter Words), а также Антон Беляев и Therr Maitz (Future is Bright).

Евровидение-2021 пройдет 18−22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны.

Конкурс состоится в обычном формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Будут ли присутствовать зрители, пока неизвестно.

Ранее группа Little Big отказалась от участия в отборе — она должна была представлять Россию на Евровидении-2020, отмененном из-за коронавируса.