Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha с песней про сильных женщин

Manizha с песней Russian Woman победила по результатам зрительского голосования, которое проводил Первый канал.
Другие претенденты — #2Маши (с песней Bitter Words), а также Антон Беляев и Therr Maitz (Future is Bright).
Евровидение-2021 пройдет 18−22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны.
Конкурс состоится в обычном формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Будут ли присутствовать зрители, пока неизвестно.
Ранее группа Little Big отказалась от участия в отборе — она должна была представлять Россию на Евровидении-2020, отмененном из-за коронавируса.