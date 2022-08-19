19 августа
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Жизнь

«Росводоканал Барнаул»: долги за услуги ЖКХ — прямой путь к ограничению доступа к ресурсам

«Росводоканал Барнаул» напоминает своим абонентам, проживающим в частных домах, что долги за услуги ЖКХ могут стать основанием для ограничения доступа к коммунальным благам. Специалисты инспекции водных ресурсов провели очередной рейд, в ходе которого приостановили подачу холодной воды нескольким злостным должникам.

Ограничение водоснабжения.
Ограничение водоснабжения.
Фото: «Росводоканал Барнаул»

«Ограничение холодного водоснабжения возможно в том случае, если абоненты не оплачивают услуги предприятия в течение двух и более периодов. Чтобы снова получить доступ к ресурсу, клиенту нужно будет полностью погасить долг, оплатить пени и штраф, а также возместить предприятию расходы, связанные с проведением мероприятий по ограничению услуги», — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Отметим, что на начало августа задолженность абонентов — частных лиц перед барнаульским водоканалом составила 82 млн рублей.

«Для предприятия жизнеобеспечения очень важна своевременная оплата услуг клиентами компании, ведь на средства, полученные от абонентов за потребленные ресурсы, компания реализует мероприятия по содержанию и обновлению сетей и объектов», — добавил Андрей Звягинцев.

Стоит отметить, что в «Росводоканал Барнаул» с 1 августа стартовала клиентская акция «Дни помощи должникам». Специалисты предприятия оказывают помощь абонентам, у которых образовались долги — проводят консультации.

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