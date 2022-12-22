«Росводоканал Барнаул» подвел итоги творческого конкурса среди пациентов детского онкоцентра

Сотрудники «Росводоканал Барнаул» в преддверии нового года посетили детское отделение онкологии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. В образах Деда Мороза и Снегурочки они вручили ребятам призы за участие в конкурсе рисунков «Новогоднее путешествие капельки» , который объявили во время своего ноябрьского визита.

В ноябре на творческий «вызов» волонтеров водоканала откликнулись 22 юных художника. Часть ребят уже получили призы, а тем, кто был выписан, заслуженную награду передадут сотрудники онкоцентра. Кроме того, по уже сложившейся традиции, молодые специалисты водоканала привезли подарки: большие творческие комплекты, настольный футбол, а также интеллектуально-развлекательные наборы для игровой комнаты.

Также в детское отделение онкологии были переданы книги, которые совет молодых специалистов предприятия приобрел по сертификату, выигранному в турнире по офисным видам спорта в конце ноября.

Дед Мороз и Снегурочка дарят подарки детям. Источник: «Росводоканал Барнаул».

В свою очередь, руководство Алтайской региональной общественной организации «Мать и дитя» наградило сотрудников «Росводоканал Барнаул» благодарностью за регулярное оказание помощи подопечным и активное участие в организации досуга ребят.

Напомним, что барнаульский водоканал уже не первый год поддерживает благотворительный проект «Я помогаю детям», также регулярно внутри компании проходят акции по сбору игрушек, канцелярских принадлежностей и других полезных для ребят вещей.