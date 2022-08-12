12 августа
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Жизнь

«Росводоканал Барнаул»: своевременный анализ поможет выявить наличие в воде из скважин вредных металлов

Качество воды, которую поставляет своим абонентам «Росводоканал Барнаул», находится под постоянным контролем лаборатории предприятия — ежедневно проводится порядка 500 исследований. Такие меры позволяют обеспечивать потребителей качественным и безопасным ресурсом, который полностью соответствует нормам СанПиН.

Лаборатория.
Лаборатория.
Фото: «Росводоканал Барнаул»

Однако немало жителей Барнаула и пригородных территорий использует другие источники водоснабжения — скважины. В такой воде могут содержаться примеси металлов, которые вредны для здоровья. Гарантировать безопасность ресурса можно только после проведения соответствующих исследований. Также их результаты понадобятся при планировании установки системы фильтрации — можно будет подобрать наиболее подходящие фильтры или отказаться от них совсем за ненадобностью.

«Для жителей частного сектора, использующих воду из личных скважин и колодцев в качестве питьевой, мы рекомендуем проведение лабораторных исследований химического и бактериологического состава не менее одного раза в год. Это поможет обезопасить себя и своих близких. Что касается промышленных предприятий и организаций — проведение исследования воды им пригодится в целях производственного контроля за соблюдением нормативов по составу сбрасываемых в систему канализации сточных вод», — отметила начальник отдела анализа сточных, природных вод и осадков Марина Лукина.

Результаты исследования готовятся в течение семи календарных дней с даты поступления пробы на анализ. Получить консультацию специалиста и уточнить всю необходимую информацию можно по номерам 50−01−01 (центр обслуживания абонентов), 28−29−90 (отдел продаж), 50−09−23 (центральная аналитическая лаборатория, отдел анализа питьевой воды), 50−07−96 (центральная аналитическая лаборатория, отдел анализа сточной воды).

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