Рождество Иоанна Предтечи 2019: что нельзя делать в праздник

В 2019 году Рождество Иоанна Предтечи — 7 июля. Дата этого православного праздника не меняется. Иоанна Предтечу называют величайшим христианским пророком и самым почитаемым святым после Богородицы. Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать в Рождество Иоанна Предтечи 2019.

Кто такой Иоанн Предтеча?

Святого Иоанна называют Предтечей и Крестителем. Первое означает, что он пришел до Иисуса Христа и рассказывал о нем людям. Второе напоминает о том, что святой крестил Христа в реке Иордан.

Церковь чтит Иоанна Крестителя за проповедь учения о Христе, мученическую смерть и крещение водой как прообраз современного таинства крещения.

Православная церковь празднует дни рождения только трех лиц: Рождество Христово, Рождество Пресвятой Богородицы и Рождество Иоанна Крестителя. Это подчеркивает, как сильно святого почитают христиане. А память Иоанна Крестителя церковь празднует целых 7 раз в году, пишет «Фома».

Церковь. Молитва. СС0

Рождество Иоанна Предтечи 2019: суть и традиции

Согласно церковному вероучению, пророк родился 7 июля в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы. Иоанн Креститель предсказал рождение Иисуса Христа, а впоследствии крестил его, пишет журнал «Фома».

Рождество Иоанна Предтечи — непереходящий праздник, он всегда выпадает на Петров пост (который заканчивается 12 июля). В праздник постящимся можно есть рыбу.

В этот день верующие ходят на церковную службу, исповедаются и причащаются. Во многих храмах служат водосвятные молебны.

Православная церковь ССО

Что нельзя делать в праздник Иоанна Предтечи?

Особенных церковных запретов, связанных с празднованием Рождества Иоанна Предтечи, нет.

В этот день нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

В интернете распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, делать уборку. Это не так. Но если есть возможность, нужно сходить в храм на службу и помолиться. Это считается более важным, чем домашние заботы.

Какого числа день Иоанна Предтечи в 2019 году