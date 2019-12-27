РПЦ изменила правила крещения детей, которые носят «не православные» имена

Синод Русской православной церкви исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, сообщает РИА «Новости» .

О соответствующем решении сообщается в журнале заседания Синода, опубликованном в четверг, 26 декабря, на сайте РПЦ.

«Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях», — говорится в журнале.

Под именами «в иных национальных звучаниях» понимаются созвучные имена. К примеру: Джон — Иоанн, Жанна — Иоанна.

Крестить детей теперь также можно под именами святых других православных церквей.

Кроме того, если человек хочет принять крещение во взрослом возрасте, но его имя не имеет аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не созвучно им, он сам может выбрать себе крестильное имя из месяцеслова.

«Причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем», — отмечается в журнале заседания Синода.

Отмечается, что сложившаяся в РПЦ традиция наречения имени по святцам «не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других поместных православных церквях, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имен всех святых, прославленных поместными церквями».

Также отмечается, что по библейской традиции выбирать имя ребенку — это прерогатива родителей.