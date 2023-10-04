Рубцовчанин заплатил более миллиона рублей за интимные услуги и не получил их

Потерпевший нашел сайт с объявлениями об оказании интимных услуг. При обращении ему объяснили, что ему нужно внести предоплату и оплатить страховку.
Нужно было перевести 58,5 тыс. рублей. Молодой человек перевел всю сумму, но мошенники заявили, что денег не получали.
Парень сделал два перевода по 58,5 тыс. рублей, а затем отправил мошенникам все остальные средства. В итоге он лишился более 1 млн рублей.
Услугу ему так и не оказали.
В полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее россиянин сходил на рынок в Турции и раскрыл мошеннические схемы торговцев