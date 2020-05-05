Рубцовские женщины устроили давку в магазине из-за скидок на бюстгальтеры

Депутат фракции КПРФ в АКЗС Вероника Лапина объяснила в своем Telegram-канале скопление людей в одном из торговых центров Рубцовска.

По словам первого секретаря Рубцовского горкома КПРФ, люди собрались на распродаже в ТЦ «Эврика». Пришли в основном женщины, но были и мужчины — гораздо в меньшем количестве.

«Устроили скидку 50%, создав ажиотаж с сотнями людей в помещении без соблюдения дистанции. Кому — война, а кому — мать родная. Кстати, скидочки до 10 мая? Берете вещи, лотерея с получением вируса — в подарок», — написала Лапина.

Лапина с иронией отметила, что через пару недель количество победителей «в лотерее» опубликует оперштаб Алтайского края по коронавирусу.

Также она напомнила, что из 21 заболевшего, выявленного за сутки в Алтайском крае, пятеро проживают в Рубцовске.

Всего, по данным на 5 мая, в регионе 555 случаев заражения, из них в Рубцовске проживают 13 человек.

Ранее толпа бийчан пришла на открытие магазина во время карантина.