Алтайский депутат предрекает всплеск заболеваемости туберкулезом

Депутат рубцовского Горсовета Надежда Дрюпина бьет тревогу из-за ситуации в местном тубдиспансере. По ее словам, из-за «отписок» чиновников возможен всплеск заболевания туберкулезом, который не менее страшная болезнь, чем коронавирус. Об этом она написала пост в Facebook.

Депутаты фракции КПРФ и жители Рубцовска обратились во всевозможные ведомства по поводу закрытия в городе круглосуточного противотуберкулезного стационара.

В Рубцовске с населением 143 тыс. человек на учете в тубдиспансере состоят 1,5 тыс. пациентов, из них 400 — «активных», а еще 215 — с открытой формой, пишет Дрюпина.

«А между тем Министерство здравоохранения во главе с Дмитрием Поповым не планирует возобновлять работу круглосуточного противотуберкулёзного стационара в Рубцовске. На первый этаж данного стационара переводят поликлинику», — отметила народная избранница.

Круглосуточный стационар закрыт с декабря 2019 года.

«Умирают по дороге»

Около 40 больных получают лечение на дому, 10−15 человек — в дневном стационаре и шесть человек — в профильной Лебяженской больнице. Так ответили в краевой прокуратуре.

«Остальные не лечатся вовсе и свободно перемещаются по городу, невольно заражая других. Тяжелобольным не оказывается реанимационная помощь. Люди умирают дома, либо по дороге в Лебяженскую больницу, так как для них этот путь неблизкий — 50 км. В Барнаул больным предлагают добираться „своим ходом“», — рассказывает Надежда Дрюпина.

Туберкулез. Легкие. СС0.

Руководитель приемной президента РФ в Алтайском крае Юрий Земский в ответе на обращение коммунистов заявил, что по информации минздрава Алтайского края, деятельность круглосуточного стационара временно приостановлена из-за невозможности получить лицензию. А причина этого — изношенность здания.

Хотя, как утверждает Дрюпина, здание отремонтировали в ноябре 2018 года на сумму в 3 млн рублей, но там забыли сделать вентиляцию.

«В настоящее время лечение в условиях круглосуточного стационара осуществляется в КГБУЗ „Лебяженская туберкулезная больница“, и в КГБУЗ „Алтайский краевой тубдиспансер“», — продолжает Земский в ответе.

Пациенты же просят все инстанции возобновить работу Рубцовского стационара.

Со слов Дрюпиной, в Лебяженской туббольнице нет ни лицензии, ни специалистов.

Позиция медиков

Медицинские работники также выразили коллективное несогласие с приказом о переводе поликлиники в здание стационара. Надежда Дрюпина приводит их мнение:

«Мы все отказываемся переезжать в бывший круглосуточный стационар, так как данное помещение является „очагом“, опасным для нашего здоровья. Потому что здесь лечили больных с устойчивыми формами туберкулеза, здесь люди умирали от этого заболевания. Мы не хотим заразиться сами и заразить своих детей и родных. Требуем заключения Роспотребнадзора о возможности перевода амбулаторно — поликлинического отделения медицинского персонала в это здание для работы».

Медицина. Больница. CC0

Из Роспотребнадзора, по словам Дрюпиной, получили отписку:

Из ответа краевого управления Роспотребнадзора:

Порядок перевода структурных подразделений противотуберкулёзных диспансеров из здания в здание санитарными нормами не регламентирован. При этом Управление готово принять участие в рассмотрении вопроса о возможности перевода амбулаторно -поликлинического отделения в здание круглосуточного стационара в случае представления Министерством здравоохранения Алтайского края сведений, позволяющих определить класс опасности стационара отделения КГБУЗ «Противотуберкулёзный диспансер г. Рубцовска».

Надежда Дрюпина,

депутат Рубцовского горсовета:

От туберкулеза ежегодно умирают тысячи людей, а эксперты уже прогнозируют вспышку эпидемии этой страшной болезни. И такое возможно в 21 веке! Между тем, господин Попов настойчиво и упорно закрывает тубдиспансеры Алтайского края. Судите сами, в Новоалтайске профильное медучреждение строится с 2011 года в Бийске такое же закрыто на ремонт больше года назад, в Новониколаевске тубдиспансер закрыт, в Лебяженский и Шелаболихинский находятся в плачевном состоянии. А люди умирают, не получая квалифицированной медицинской помощи. С таким отношением чиновников Алтайского края к решению «противотуберкулёзных» вопросов (вполне предсказуемо), возможен всплеск заболевания. И наши врачи опять будут вынуждены совершать профессиональные подвиги, как это происходит сегодня в ситуации с коронавирусом. Виновны же будут те, кто должен был принять срочные и действенные меры еще вчера, и не оставаться равнодушными к проблемам пациентов сегодня. Это они должны выполнять свои служебные обязанности должным образом, а не раздавать бесполезные «отписки».

Здание в подарок

В феврале altapress.ru писал, что депутаты Рубцовского горсовета решили передать бывшее здание горздравотдела в безвозмездное пользование Рубцовскому противотуберкулезному диспансеру.

Такое решение приняли, чтобы сохранить фтизиатрическую службу в городе.

«Таким образом, мы запустили процесс передачи здания в краевую собственность для того, чтобы краевые власти смогли начать подготовительные работы к капитальному ремонту», — прокомментировала руководитель фракции «Единая Россия» в Рубцовске Ирина Кох.

Протест

18 ноября 2019 года в Рубцовске около здания противотуберкулезного диспансера прошел одиночный пикет.

Одиночный пикет в Рубцовске vrubcovske.ru/

С требованием сохранить круглосуточный стационар вышло местное отделение «СР»: больным надо оставить право выбора, либо лечиться в Рубцовске, либо ехать в Егорьевский район.