Проблемному Рубцовскому тубдиспансеру подарили здание горздравотдела

Депутаты Рубцовского горсовета решили передать бывшее здание горздравотдела в безвозмездное пользование Рубцовскому противотуберкулезному диспансеру. Об этом сообщили в пресс-службе алтайского реготделения «Единой России».

Такое решение приняли, чтобы сохранить фтизиатрическую службу в городе. Еще в ноябре 2019 года власти начали поиски здания, в котором мог бы разместиться тубдиспансер.

В итоге по всем параметрам подошло здание по ул. Октябрьской, 90. Раньше там был горздрав.

«Сегодня на сессии мы приняли консолидированное решение о передаче его в безвозмездное пользование противотуберкулезному диспансеру. Таким образом, мы запустили процесс передачи здания в краевую собственность для того, чтобы краевые власти смогли начать подготовительные работы к капитальному ремонту», — прокомментировала руководитель фракции «Единая Россия» в Рубцовске Ирина Кох.

Что произошло с Рубцовским тубдиспансером

В ноябре 2019 года вышел приказ регионального минздрава о прекращении оказания медуслуг на базе стационара Рубцовского тубдиспансера и временном его переводе в Лебяженскую туберкулезную больницу.

Это пришлось сделать, выполняя предписание Роспотребнадзора, признавшего условия в стационаре не соответствующими требованиям.

18 ноября 2019 года в Рубцовске около здания противотуберкулезного диспансера прошел одиночный пикет.