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Руководитель бара «Крыша» рассказал о «ковидной» дискотеке и почему она не является таковой

В минувшие выходные соцсети всколыхнули видео очередной массовой дискотеки, которая на этот раз прошла в Барнауле. Местом стал популярный бар «Крыша». Руководство клуба утверждает, что размещенные материалы были сняты ранее, а само заведение работает по всем установленным правилам.

Данил Перминов, бар Крыша.
Данил Перминов, бар Крыша.
Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

Барнаульский бар «Крыша» начал работать в формате летней веранды с 27 июня — на следующий день после того, как вступили в силу очередные «ковидные» послабления от губернатора Виктора Томенко.

По словам Данила Перминова, соучредителя популярного заведения, проверки Роспотребнадзора осуществляются каждый день. Руководство бара отчитывается, как установлены столы, как работает персонал, как часто происходит обработка поверхностей и измерение температуры.

Он утверждает: столы на веранде расставлены на расстоянии почти 2,5 метра друг от друга, при минимуме 1,5 метра. Площади бара (1,6 тыс. кв. метров) с лихвой хватает, чтобы выдержать требуемые 4 кв метра на одного присутствующего.

Общее число посетителей в самые «массовые» дни составляет 200−220 человек по предварительному бронированию столов.

До последнего момента никаких претензий к «Крыше» не возникало.

Почему возникли претензии

Волна негатива поднялась в минувшие выходные, когда на просторах интернета появились видео танцующих посетителей «Крыши». На одном из них — две дамы, курящие кальян, на заднем плане — много народа. По словам очевидцев, на дискотеке было около 2 тыс. человек.

Руководство заведения с этим категорически не согласно.

Данил Перминов,
соучредитель барнаульского бара «Крыша»:

Видео с кальянами старое и снято не в этом году. В соответствии с указом губернатора, кальяные поставлены на стоп, и мы честно соблюдаем данный запрет. Это подтверждают ежедневные проверки.

На сегодняшний день в сети можно найти только одно видео, выложенное три дня назад. Снято оно с соседнего дома, жильцы которого в два часа ночи недовольны громким шансоном, доносящемся со стороны «Крыши».

Данил Перминов,
соучредитель барнаульского бара «Крыша»:

Шансон играл из машины, припаркованной внизу. Чтобы приструнить этих людей, мы вызвали полицию. Пока сотрудники приехали, ситуацию удалось урегулировать самостоятельно — музыку сделали потише. Позже в пабликах появилось видео, подтверждающее, что шум был не от нас.

Почему действует запрет на съемку

Под одним из видео, что какое-то время болталось в сети, было написано, что в баре «Крыша» теперь запрещено съемка. Руководство заведение этого не отрицает, но при этом добавляет, что это лишь рекомендация.

Барнаульский бар &quot;Крыша&quot;.
Барнаульский бар «Крыша».
altapress.ru

Данил Перминов,
соучредитель барнаульского бара «Крыша»:

Мы просим людей в дружественной форме воздержаться от съемки. Дело в том, что каждое такое видео вызывает негативный резонанс. Хотя на тех материалах, что мы предоставили контролирующим органам по минувшим выходным, никто ничего запрещенного не обнаружил.

Какие применены санкции

По словам Данила Перминова, на днях Роспотребнадзор по факту размещенных в соцсетях видео провел очередную проверку.

Руководитель «Крыши» утверждает, что никакие санкции в отношении заведения не применялись, нарушений не нашли.

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