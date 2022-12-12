Руководителю банка «Открытие» на Алтае Эльвире Вебер присвоено почетное звание «Заслуженный экономист РФ»

Указом Президента РФ Владимира Путина «О награждении государственными наградами Российской Федерации» управляющему банком «Открытие» на Алтае Эльвире Вебер было присвоено почетное звание «Заслуженный экономист РФ». Нагрудный знак и удостоверение о присуждении звания Эльвира Александровна получила из рук полномочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Серышева и губернатора Алтайского края Виктора Томенко в пятницу, 9 декабря.

Эльвира Вебер родилась в Барнауле. В 1988 году получила квалификацию «экономист» в Алтайском государственном университете. Профессиональную деятельность в банковской сфере начала в 1993 году. Прошла путь от кассира-контролера до регионального управляющего банком.

В 2011—2018 годах Эльвира Вебер возглавляла ВТБ 24 (с 2018 года — розничный бизнес ВТБ) в Алтайском крае. В 2006 году на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления защитила диплом МВА. С 2018 является управляющим банком «Открытие». На этом посту ей удалось серьезно упрочить позиции на банковском рынке региона.

Эльвира Вебер неоднократно награждалась администрацией Алтайского края за вклад в социально-экономическое развитие региона, шесть раз становилась победителем регионального конкурса «Директор года».