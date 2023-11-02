Руководство «Омскэлектро» пять лет присваивало деньги организации

Руководство "Омскэлектро" выписало себе матпомощь на 5,2 млн рублей. При этом предприятие было на грани банкротства, передает Mash Siberia.

Отмечается, что контора принадлежала мэрии и с 2018 года начала вязнуть в долгах и кредитах.

Были созданы новые должности, которые не были включены в тариф. При этом деньги выплачивались.

Начальство потратило более 20 млн рублей на перекладывание задач на других. В месяц труд гендиректора и руководства обходился в 2,6 миллиона.

Однако ценных сотрудников в "Омскэлектро" устроить не могли из-за низких окладов.

Всего руководство нанесло организации ущерб в 50 млн рублей.

На данный момент проводят проверку.

Ранее сообщалось, что способ возместить списанные Африке долги нашли в России.