Руководство «Омскэлектро» пять лет присваивало деньги организации

Отмечается, что контора принадлежала мэрии и с 2018 года начала вязнуть в долгах и кредитах.
Были созданы новые должности, которые не были включены в тариф. При этом деньги выплачивались.
Начальство потратило более 20 млн рублей на перекладывание задач на других. В месяц труд гендиректора и руководства обходился в 2,6 миллиона.
Однако ценных сотрудников в "Омскэлектро" устроить не могли из-за низких окладов.
Всего руководство нанесло организации ущерб в 50 млн рублей.
На данный момент проводят проверку.
Ранее сообщалось, что способ возместить списанные Африке долги нашли в России.