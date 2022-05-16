«Рваный марал» и плов с лопухом. Именитые шеф-повара и блогер-миллионник приедут в Алтайский край

На гастрономический фестиваль «Ах!Фест» в Алтайский край приедут именитые шеф-повара и порадуют гостей праздника интересными мастер-классами.

На гастрофестивале "Ах!Фест" в 2019 году.

Участие в фестивале уже подтвердили 10 шеф-поваров и рестораций.

Среди них Амбассадор по Сибирскому федеральному округу российской Ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia Юлия Литвиненко, член Сибирской гильдии шеф поваров, пиццайоло Василий Вдовин, шеф-повар с мировым опытом, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Николай Ильин и другие.

Также на фестивале ждут Василия Емельяненко, известного российского шеф-повара, блогера с почти 3-х миллионной аудиторией на Youtube. Он приготовит 170 литров алтайских зеленых щей с лопухом.

Василий Вдовин проведет мастер-класс по пицце-акробатике и испечет «Неаполитанскую пиццу» из местных продуктов — алтайского сыра, трав, муки.

Юлия Литвиненко покажет приготовление шаурмы «Рваный марал» — специально разработанное блюдо из продуктов Алтая. В него входит тушеная маралятина, маринованный чергинский сыр, лук в брусничном маринаде и секретный соус.

Константин Михеев, совладелец и шеф повар кафе авторской кухни «Укроп и Гренка», приготовит 150 кг фирменного «холмогорского» плова с экстрактом лопуха.

«Ах!Фест» пройдет 25 июня в селе Алтайское Алтайского района.

Фестиваль проводится при поддержке управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, а также Алтайтурцентра.

Как уже писал altapress.ru, в 2022 году часть мероприятий запланировали как в онлайн, так и в оффлайн форматах — такой гибридный подход позволит расширить границы и наслаждаться фестивалем из любой точки России.