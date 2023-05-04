Рядом с криминальными авторитетами 90-х похоронят модельера Вячеслава Зайцева

Кутюрье похоронят в подмосковном городе Щелково. Местом погребения сын Зайцева выбрал Жегаловское кладбище.

Зайцев станет первой знаменитым человеком, которого похоронят здесь. Однако там много могил криминальных авторитетов из 90-х годов и «братков», указывает Газета.Ru.

Зайцев в 1982 году открыл в Москве собственный Дом Моды. Он одевал Аллу Пугачеву, Эдиту Пьеху, Людмилу Зыкину, Людмилу Гурченко, Муслима Магомаева. Именно Зайцев придумал наряды для Зиночки в "Иване Васильевиче".

Легендарный модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Открытое прощание с Зайцевым состоялось 4 мая в 12:00 мск в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково.

В 2019 году скоропостижно скончалась создатель первых бутиков и икона стиля российской индустрии моды Алла Вербер — fashion-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury, байер. Одна из самых влиятельных и успешных женщин-предпринимателей России.